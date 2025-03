2021 waren die Koffer gepackt und der deutsche Krebsforscher Alpaslan Tasdogan kam zurück nach NRW. Zurück aus den USA. Dort hatte er einige Jahre an der University of Dallas in Texas unter guten Bedingungen an schwarzem Hautkrebs geforscht. Bei seiner Rückkehr entschied er sich ganz bewusst für NRW.

Krebsforscher Prof. Dr. Alpaslan Tasdogan

Chancen hätte er auch an der Charité in Berlin oder anderen renommierten Universitäten wie München oder Heidelberg gehabt. Hier im Land bekam er eine Förderung durch das NRW-Rückkehrerprogramm: 1,25 Millionen Euro. Davon konnte er sich spezielle Geräte für seine Forschung anschaffen. " Ich sehe das Programm als Katalysator meiner wissenschaftlichen Karriere ", so Tasdogan.

Heute forscht er an der Uni Duisburg-Essen an neuen Therapien gegen den gefährlichen Hautkrebs und beobachtet das, was in den USA passiert eher aus der Ferne. Wie es dort für die Forschung weitergeht, sei aktuell noch ungewiss. Setze sich die Situation unter Trump so fort wie aktuell, sei dies " für die Wissenschaft ein herber Rückschlag " - und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks.

Donald Trump setzt die Universitäten in den USA stark unter Druck. Mit scharfer Rhetorik und mit Geld. So kürzte die US-Regierung unter anderem massiv Gelder an der renommierten Columbia University. Trumps Vorgehen löste Proteste in mehreren US-Städten aus.