Er vermied jedoch direkte Kritik an dem Vorgehen von Friedrich Merz im Bundestag. Er äußerte sich nicht wie Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie bezeichnete es als "falsch" was Merz initiiert habe. Er sei " sehenden Auges " in eine Abstimmung gegangen, die erstmals eine Zustimmung der AfD zur Mehrheit ermöglichte.

Auch der Grüne Koalitionspartner der CDU in NRW übte scharfe Kritik an dem Vorgehen. " Das ist nicht die CDU, die wir kennen und mit der wir hier zusammenarbeiten ", schrieben die beiden Landesvorsitzenden Yazgülü Zeybek und Tim Achtermeyer in einem Statement. " Wo Konservative sich den Rechtsextremen annähern, haben am Ende immer die Rechtsextremen gewonnen ", heißt es weiter.

