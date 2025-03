Letzte Debatte vor Start der Krankenhausreform

Ginge es nach Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ), wäre diese Debatte schnell zu Ende gewesen. Die SPD hatte eine Aktuelle Stunde im Landtag beantragt zum Thema: "Klagen gegen Krankenhausreform: Scheitert Minister Laumanns Krankenhausplanung nun endgültig?"

Der machte es zu Beginn seiner Rede kurz: "Darauf kann ich natürlich 'Nein' sagen" , so der Minister knapp. Andererseits - wäre die Aktuelle Stunde von ihm selbst beantragt worden, so Laumann, so würde sie wohl eher heißen: "Jetzt geht es erst richtig los."

Und so debattierte der Landtag dann doch eine gute Stunde lang über seine neue Krankenhausplanung. Denn los geht's damit bereits am kommenden Dienstag, dem 1. April.

SPD nennt Umsetzung "chaotisch"