Es ist ein Dauer-Thema, das uns in NRW seit vielen Legislaturperioden begleitet und für das die unterschiedlichsten Lösungsansätze diskutiert wurden. Spätestens im Herbst 2025, wenn in NRW Kommunalwahlen sind, wird die drückende Altschulden-Last der Kommunen ein zentrales Thema sein. Würden den klammen Kommunen die Last der Schulden genommen, hätten sie viel mehr Gestaltungsspielraum für wichtige Aufgaben wie die Sanierung von Schulen, den Ausbau des Nahverkehrs oder den Erhalt von Schwimmbädern.

Im Sommer hatte die NRW-Landesregierung einen Vorschlag gemacht, wie sich Land und Bund ein Altschulden-Paket in Höhe von 15 Milliarden Euro teilen können. Dabei habe man sich eng an die Regeln des Bundes gehalten, betonte Wüst am Dienstag in Düsseldorf. Nach langer Prüfung habe man jüngst aus Berlin die Bestätigung bekommen, dass der Vorschlag aus NRW mit den Anforderungen und Maßstäben des Bundes vereinbar sei. "Das habe ich denen am ersten Tag schon gesagt" , so Wüst, "wir hätten 1.000 Ideen dazu haben können, teilweise abweichend vom Bund, die wir teilweise auch für besser halten, aber wir haben uns an die Regeln gehalten, die die Bundesregierung kommuniziert hat" . Ein Vorgang, den Wüst mit einem ironischen " schön " kommentierte. Nun werde sich zeigen, ob Rot-Grün " willens und in der Lage ist ", diese Vereinbarung umzusetzen.

Und wenn der Bund nicht liefert? Dann könnte dies die NRW-Landesregierung unter Zugzwang setzen. Denn CDU und Grüne haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass für den Fall NRW im Alleingang die Kommunen entlastet und einen Altschuldenfonds einrichtet.