Kohleausstieg 2030: Neue Dokumente nähren Verdacht von Hinterzimmer-Deal

Wie genau ist der vorgezogene Kohleausstieg 2030 für das Rheinische Revier zustande gekommen? Das wollte der Fraktionschef der FDP im Landtag NRW , Henning Höne, vom Wirtschaftsministerium des Landes wissen.

Dafür wählte Höne den Umweg von Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz, dem Umweltinformationsgesetz und dem Verbraucherinformationsgesetz. Sie regeln Auskunftsrechte, die allen Bürgerinnen und Bürgern offen stehen. Bemerkenswert: Die Privatperson Höne erhielt mehr Informationen als der gewählte Abgeordnete Höne bei seinen Anfragen an die Landesregierung.

Vom gesellschaftlichen Konsens zum Deal im kleinen Kreis

Kurz zur Erinnerung: Eine vom Bundestag eingesetzte Kohle-Kommission, in der Kraftwerksbetreiber ebenso vertreten waren wie die Initiative Buirer für Buir, vereinbarte, Braunkohle-Ausstieg bis 2038. Es folgten breite Debatten - in der Öffentlichkeit und den Parlamenten - und ein Kohleausstiegsgesetz, das der Bundestag im Sommer 2020 beschloss. Ein maximal transparenter Vorgang.

Doch dann verkündeten überraschend im Oktober 2022 NRW -Wirtschaftsministerin Mona Neubaur und ihr Kollege im Bund, Robert Habeck (beide Grüne ), mit RWE -Chef Markus Krebber eine Vereinbarung zum vorzeitigen Kohleausstieg von RWE im Jahr 2030. Der wurde im ganz kleinen Kreis verhandelt, wie das NRW-Wirtschaftsministerium dem Bürger Henning Höne mitteilte.

Die Beteiligten der RWE-Vereinbarungen

Laut den Unterlagen, die Henning Höne erhielt, war an den Verhandlungen zum vorzeitigen Ausstieg nur ein sehr kleiner Kreis von Personen involviert:



NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur,

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck,

Patrick Graichen, damals Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium,

Markus Krebber, Vorstandsvorsitzender von RWE

und weitere Personen, deren Name und E-Mail-Adressen in den Unterlagen zur Korrespondenz geschwärzt sind.

Informiert war auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ), der konkrete Änderungswünsche am Text der Vereinbarung durchsetzte.

Ebenfalls eingebunden war Oliver Krischer ( Grüne ), Verkehrs- und Umweltminister in NRW , der bis Juni 2022 Staatssekretär im Habeck-Ministerium war. Krischer sagte am Dienstag dem WDR dazu: "Ich verstehe hier im Moment gar nicht, was die Debatte ist, weil es sind alle Informationen zeitnah öffentlich und präsent dargestellt worden."

Zu dieser von Krischer konstatierten Transparenz will gar nicht passen, dass das NRW -Wirtschaftsministerium sowohl in der Kommunikation mit Henning Höne als auch im Verlauf der Verhandlungen immer wieder auf eine vereinbarte Vertraulichkeit verweist. Der Kreis der Beteiligten wurde bewusst sehr eng gehalten. Selbst das Kabinett sollte der involvierte NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst nicht informieren! Geschweige denn die Abgeordneten des NRW -Landtags.

Die FDP hatte bereits im letzten Jahr ein Rechtsgutachten dazu in Auftrag gegeben. Demnach wurden die Rechte der Abgeordneten auf Unterrichtung durch die Landesregierung beim vorgezogenen Kohleausstieg 2030 verletzt.

Ist RWE der große Gewinner des Kohleausstiegs 2030?

Aber auch an der Vereinbarung selbst gibt es bereits seit längerem Kritik. RWE habe sehr gut verhandelt, ist der Grundtenor. Der Konzern habe den grünen Ministerien im Bund und im Land Zugeständnisse abgetrotzt für ein Ausstiegsdatum, das er selbst wohl im Blick hatte. Als die nötigen C02-Zertifikate noch günstig waren, hat sich RWE damit eingedeckt - bis 2030. Danach würde es richtig teuer für RWE, weiter Braunkohlekraftwerke zu betreiben.