Bremst Bürokratie das Milliarden-Paket in NRW?

Mehr Geld für Kommunen

Auch SPD -Fraktionschef Jochen Ott übte Kritik an der Verteilung. "Es ist offensichtlich, dass der Bedarf in Westdeutschland, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, besonders groß ist: Energienetze, Sanierung von Straßen und Brücken, all das ist hier besonders dringlich und muss sich in der Verteilung widerspiegeln" , so Ott. Deshalb dürfe das Geld nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden, auch nicht in den einzelnen Ländern. Auch hier müsse der Bedarf entscheiden, nicht der regionale Proporz. "Und schon gar nicht politische Kalküle."

Die SPD forderte die Landesregierung auf, mindestens 80 Prozent ihres künftigen Anteils am Sondervermögen an die Kommunen weiterzuleiten.