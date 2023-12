Große Nachfrage aus ganz Europa

Hinzu kommt: Deutschland ist nicht das einzige Land in Europa, dass aus der fossilen Energieerzeugung aussteigen will. Wenn andere Länder schneller in neue Gaskraftwerke investieren, könnten die Auftragsbücher der Turbinenhersteller bereits voll sein, ehe in Deutschland die Weichen für den Umstieg gestellt sind.

Weitere Energie-Strategien von Habeck angemahnt

Auch der "Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft" (VIK) mahnt eine zügige Beilegung der Haushaltskrise an. "Der Mangel an Planbarkeit erschwert die Transformation" , sagte Verbandssprecher Alexander Ranft dem WDR. Er erklärt, dass neben der Kraftwerksstrategie auch die Wasserstoffimportstrategie und die Carbonmanagementstrategie aus dem Bundeswirtschaftsministerium noch nicht beschlossen sind. "Es gibt sehr viele offene Fragen" , so Ranft.