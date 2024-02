Kraftwerksstrategie: NRW nicht so richtig zufrieden

Wirtschaftsministerin Mona Neubaur mit ihrem Amtskollegen aus dem Bund, Robert Habeck (beide Grüne)

Ursprünglich wollte auch Neubaurs Parteifreund in Berlin, Wirtschaftsminister Robert Habeck, deutlich mehr Geld für erheblich mehr moderne Gaskraftwerke in die Hand nehmen, scheiterte mit dem Ansinnen aber an Bundesfinanzminister Christian Lindner ( FDP ). Mit der Kraftwerksstrategie legte die bei vielen politischen Themen zerstrittene Ampelkoalition ihren Kompromiss zur weiteren Ausgestaltung der Energiewende vor.

IHK unzufrieden