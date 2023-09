Der Tagebau und die Folgen für Landschaft und Menschen

Am Ende des Braunkohle-Ausstiegs steht der Traum vom Haus am See. Doch es ist noch ein weiter Weg von den klaffenden Tagebaulöchern im Rheinischen Revier bis zu einer renaturierten Landschaft mit Freizeitspaß auf dem See, lebendigen Orten und einer florierenden Wirtschaft. Allein die Verfüllung des geplanten Sees mit Wasser soll 40 Jahre dauern.

In sogenannten Entscheidungssätzen werden in der Leitentscheidung die Rahmenbedingungen für diesen jahrzehntelangen Prozess festgehalten - für den Teil von NRW, der im Behördendeutsch " Bergbaufolgelandschaft " heißt und in der Lyrik der Landesregierung " Zukunftsraum ".

Die wesentlichen Details der neuen Leitentscheidung