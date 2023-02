Weitere Corona-Schutzvorgaben sollen zum 1. März enden

Am 1. März wird in Sachen Corona-Regeln ein nächster Schritt in Richtung Normalität gegangen. Dann sollen in ganz Deutschland weitere Vorgaben auslaufen. Konkret geht es um Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime. Beschäftigte und Bewohner müssen dann keine Masken mehr tragen und sich auch nicht mehr testen lassen.

Eigentlich sollten diese Vorgaben erst am 7. April auslaufen. Doch die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich am Dienstag darauf verständigt, diese Schutzvorgaben vorzeitig zu beenden. Anfang Februar war bereits die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen beendet worden.