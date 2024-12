Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Jörn Kießler und Andreas Poulakos.

THEMA DES TAGES

Union will mit Steuerentlastungen bei Bundestagswahl punkten • 71 Tage vor der Bundestagswahl will die CDU heute ihre Landesliste für NRW aufstellen. Neben NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wird im Congress Center der Messe in Essen auch der Vorsitzende der Bundes-CDU Friedrich Merz erwartet, der an Position Eins der Landesliste steht.

Bereits gestern wurden Teile des Wahlprogramms von CDU und CSU bekannt, die mehreren Medien vorliegen. Demnach will die Union vor allem mit dem Versprechen einer umfassenden steuerlichen Entlastung bei den Wählern punkten. Außerdem soll der Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie wieder von 19 Prozent auf 7 Prozent reduziert werden und der Solidaritätszuschlag komplett abgeschafft werden.