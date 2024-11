Weitere Nachrichten

Ford produziert seit Juni E-Autos in Köln.

Ford schickt Kölner Beschäftigte in Kurzarbeit • Der Autobauer Ford hat für das Kölner Werk Kurzarbeit angemeldet. Hintergrund sei die schwache Nachfrage nach Elektroautos. Im Kölner Werk, wo derzeit die beiden neuen Elektromodelle Explorer und Capri gebaut werden, soll die Arbeit für drei Wochen ruhen. Bis zu den Weihnachtsferien soll im Wechsel jeweils eine Woche produziert und eine Woche ausgesetzt werden. Auch im ersten Quartal 2025 werde es noch Tage ohne Produktion geben, hieß es.

Sozialverbände protestieren gegen Kürzungen • Die Sozialverbände sind entsetzt darüber, dass die NRW -Landesregierung wegen der schwachen Entwicklung der deutschen Wirtschaft im kommenden Jahr bei einigen Sozialausgaben den Rotstift ansetzen will. Deswegen kommt es heute zu Protesten in Düsseldorf. Die Polizei erwartet rund 30.000 Teilnehmende. Im Haushaltsplan der schwarz-grünen Landesregierung für 2025 gebe es " so viele Kürzungen im sozialen Bereich wie noch nie zuvor ", warnen Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt und weitere Verbände, die sich im Verein "Freie Wohlfahrtspflege NRW " zusammengeschlossen haben.

Musk soll US -Regierung beraten • Der künftige US-Präsident Trump hat ein umstrittenes Wahlkampfversprechen umgesetzt. Er macht Tech-Milliardär Elon Musk zum Regierungsberater, der die Regierungsausgaben kürzen soll. Der Posten für Musk ist umstritten, weil dessen Firmen wie Tesla oder SpaceX selbst teilweise für den Staat arbeiten – und jetzt Vorteile bekommen könnten. Auch eine weitere Personal-Entscheidung von Trump sorgt für Diskussionen: Fernsehmoderator Pete Hegseth von Fox News soll Verteidigungsminister werden.

Illegaler Müll: Für Kommunen immer mehr ein Problem • Wilde Müllkippen und die allgemeine Vermüllung haben seit der Pandemie stark zugenommen. Das melden viele Kommunen. Die Kosten für die Entsorgung liegen in Millionenhöhe. Wieviel genau? Wir haben nachgefragt. In einer Umfrage für die WDR -Sendung Markt wollten wir von den 396 Gemeinden in NRW wissen, was sie zuletzt für die Entsorgung von illegalem Müll ausgegeben haben. Dabei kam heraus: Für viele ist das gar nicht so leicht zu beantworten, die Datenlage ist zu lückenhaft.

Hohe Sicherheit für Baskets-Spiel • Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, verschärfte Einlasskontrollen: Die Baskets Bonn bestreiten heute Abend ein Heimspiel in der Champions League gegen Ramat Gan aus Tel Aviv. " Es wird verstärkte Sicherheitsvorkehrungen geben ", kündigt ein Vereinssprecher gegenüber dem WDR an. Die Kontrollen an den Eingängen würden intensiviert, das Sicherheitspersonal dafür aufgestockt. Die Baskets rechnen mit etwa 4.500 bis 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

