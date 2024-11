Große Kundgebung gegen das Sparen im sozialen Bereich

Hilfen für Straftäter fallen weg

Komplett wegfallen sollen auch zwei Posten in der Gefährdetenhilfe. Dazu zählt die Vermittlung von gemeinnütziger Arbeit als Ersatzfreiheitsstrafe. Diese sei mit pädagogischen Maßnahmen verknüpft, die Menschen davor bewahren könnten, wieder straffällig zu werden, erklärt Bettina Rudat, die als Referentin beim Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln für die Gefährdetenhilfe zuständig ist. Dort wurden alleine in diesem und dem vergangenen Jahr fast 700 Menschen betreut. Statt im Gefängnis zu sitzen, haben die Menschen beispielweise Parks sauber gemacht. Das habe einen Mehrwert für die Gesellschaft und sei langfristig auch günstiger. Der Verband hat berechnet, dass sie alleine in Köln fast 11.000 Hafttage gespart haben, die sonst mehr als zwei Millionen Euro gekostet hätten.

Frauenhäusern droht die Schließung