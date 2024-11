In Engelskirchen weihnachtet es sehr, dort eröffnet die Deutsche Post am Mittwochvormittag zum 39. Mal ihr Christkindbüro. Im Alten Baumwolllager, gleich neben dem Rathaus, arbeiten bis kurz vorm Fest 20 himmlische Helferinnen und Helfer.

Sie sorgen dafür, dass sämtliche Wunschzettel noch vor den Feiertagen beantwortet werden. In diesem Jahr sind sogar drei Männer im Team - so viele wie noch nie.

Im vergangenen Jahr erreichten das Christkind 132.000 Briefe aus 53 Ländern. Engelskirchen ist eines von mehreren Weihnachtsbüros der Deutschen Post, beherbergt aber das einzige Christkindbüro in ganz NRW . In der Adventszeit gehen dort so viele Briefe ein wie sonst an keinem anderen Standort. Schon jetzt stapeln sich die gelben Postkisten mit den Wunschzetteln.

Himmlisches Briefpapier mit Weihnachtsbriefmarken

Birgit Müller gehört seit Jahrzehnten zum Kern-Team, das in der Vorweihnachtszeit in der himmlischen Schreibstube arbeitet. Sie öffnet jeden Brief einzeln und staunt über die Wünsche. Sie sorgt für den passenden Antwortbrief mit Weihnachtsmotiv in der Heimatsprache der Kinder und Erwachsenen.

Das Christkind wird auch dieses Jahr wieder viele Briefe beantworten.

An den Wänden des Christkindbüros hängen jedes Jahr die schönsten Wunschzettel. Sie werden gemalt, gebastelt und mit Glitzer und Aufklebern verziert. Viele Briefe haben Tausende von Kilometern hinter sich.

Jedes Jahr ein neuer Christkind-Sonderstempel aus Engelskirchen

Manche der meist jungen Absender packen Gummibärchen oder Plätzchen in den Umschlag. "So als ein kleiner Bestechungsversuch für das heiß ersehnte Geschenk" , sagt Birgit Müller.

Die Deutsche Post entwirft jedes Jahr einen neuen Christkind-Sonderstempel. Er ziert die Weihnachtsbriefmarken auf dem Antwortbrief, der von Engelskirchen hinaus in alle Welt geht. In jedem Brief aus Engelskirchen liegt eine Überraschung für die Empfänger.

Absender auf Wunschzetteln nicht vergessen

Der Brief an das Christkind muss bis spätestens 19. Dezember 2024 in Engelskirchen ankommen. Die Adresse ist

An das Christkind

51777 Engelskirchen