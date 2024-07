So soll das Verbot der Partydroge Lachgas aussehen

Polizei warnt vor Lachgas im Straßenverkehr

Immer wieder fallen der Polizei in NRW insbesondere junge Menschen auf, die unter Lachgas-Konsum Auto fahren. Darum warnte die Polizei Dortmund im März eindringlich vor der unterschätzten Gefahr. Der Lachgas-Konsum am Steuer sei " auf dem Vormarsch – und sehr gefährlich ". Der Leiter der Verkehrsdirektion der Polizei Dortmund, Ralf Ziegler, sagte: "Rauschzustände am Steuer gefährden das eigene Leben und das Leben unbeteiligter Menschen" und kündigte an, rigoros dagegen vorzugehen und den gesetzlich möglichen Rahmen auszuschöpfen.

Der Führerschein sei beispielsweise in Gefahr, wenn Menschen mit glasigen Augen oder Ausfallerscheinungen hinterm Steuer sitzen. Auch in der Raser-, Poser- und Tuningszene werde Lachgas konsumiert, dazu gebe es entsprechende Videos aus Dortmund. Bei Verkehrskontrollen finde man immer wieder Lachgas-Kartuschen im Fußraum. Es drohen hohe Bußgelder, so die Polizei.