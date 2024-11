Trump ohne Alternative

Der vorgezogene Wahltermin sei aber auch noch aus einem anderen Grund bedeutend, betonte Wüst: Der Wahlsieg von Donald Trump in den USA . Es sei wichtig, dass Deutschland schnell eine Führungsrolle in der Europäischen Union annehme. Nach dem Wahlsieg von Trump werde es keine Schonfrist geben. Mit den Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses werde der künftige US -Präsident durchregieren können. Es sei zu befürchten, dass er seinen Äußerungen - etwa zur Freiheit der Medien - schnell Taten folgen lasse. Der CDU -Politiker betonte: Deutschland müsse für die bevorstehende Abstimmung über den Bundestag auch aus dem US -Wahlkampf lernen. „Wir haben in dem Wahlkampf wieder gesehen, was passiert, wenn man erst Fakten zu Meinungen degradiert“ , wenn alles „sagbar“ sei, so Wüst. Aber wenn es keine Fakten mehr gebe, sondern nur noch Meinungen, dann gebe es auch kein Richtig und kein Falsch mehr und keine Wahrheit und keine Lüge mehr. Das dürfe in Deutschland nicht kopiert werden.

Über die Pressekonferenz von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst berichten wir am Dienstag auch im WDR-5-Landesmagazin Westblick ab 17.04 Uhr und im WDR-Fernsehen in der Aktuellen Stunde ab 18.45 Uhr.

Unsere Quellen: