Wo gilt eine Maskenpflicht?

Momentan muss man noch an vielen Orten eine Maske tragen. Oft reicht eine sogenannte medizinische Maske, also eine OP-Maske. In einigen Bundesländern in Deutschland muss man aber auch eine FFP2-Maske tragen. Das ist eine Maske mit dickerem Stoff. Zumindest in Bussen und Bahnen weisen dann oft Schilder auf diese FFP2-Pflicht hin. Wer sich nicht sicher ist, kann auch an den Infostellen von zum Beispiel Unterbringungseinrichtungen danach fragen. Mund und Nase mit einem Tuch oder Schal zu bedecken, reicht nirgendwo in Deutschland aus.

Die Maskenpflicht gilt fast überall in Innenräumen - also neben Bussen und Bahnen in allen Geschäften oder bei Ärzten. Wer sich nicht an die Regeln hält, dem droht ein Bußgeld. Im Freien gilt keine Maskenpflicht.

Was bedeutet die 3G-Regel?

3G-Schild am Eingang einer Gaststätte

Erwachsene müssen manchmal einen 3G-Nachweis vorzeigen. Für Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren gilt das nicht. 3G bedeutet: Man muss entweder gegen das Coronavirus geimpft oder genesen oder getestet sein. Nachweis heißt: Erwachsene können entweder ihren Impfausweis vorzeigen, in dem die Impfung eingetragen ist, oder einen aktuellen QR-Code mit Impf- oder Testnachweis. Auch ein Ausweis zur Überprüfung der Identität muss dann oft vorgezeigt werden.

Einige Orte sind aber frei zugänglich für alle Menschen, egal, ob sie einen 3G-Nachweis haben oder nicht. Dazu gehören Arztpraxen und andere medizinische Einrichtungen, aber auch Behörden oder andere Geschäfte.

Was bedeutet geimpft, genesen oder getestet?

"Geimpft" bedeutet: Man muss nachweisen können, dass man zwei Impfungen mit einem der folgenden Impfstoffe bekommen hat, die in der Europäischen Union zugelassen sind: Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson oder Novavax. Eine kostenlose Corona-Impfung und Beratung erhält man zum Beispiel in den Impfzentren und bei Ärztinnen und Ärzten.

"Genesen" bedeutet: Man braucht einen positiven PCR-Test-Nachweis darüber, dass man Corona hatte. Der Test muss mindestens 28 Tage alt sein. Er darf aber nicht älter als 90 Tage sein. Nur in diesem Zeitraum gilt man offiziell als genesen. Wer Corona hatte, das aber nicht nachweisen kann, sollte sich von einem Arzt oder einer Ärztin beraten lassen.

"Getestet" bedeutet: Man muss einen negativen Test-Nachweis haben. Das kann ein höchstens 48 Stunden alter PCR-Test sein oder ein höchstens 24 Stunden alter Schnelltest. In Deutschland gibt es zahlreiche Teststellen, die kostenlose Schnelltests anbieten.

Wie beschrieben ist der Nachweis, dass man geimpft, genesen oder getestet ist, in Deutschland in Papierform oder digital möglich. Den digitalen Nachweis kann man zum Beispiel in der CovPass-App oder in der Corona-Warn-App im Smartphone speichern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Wann muss man geimpft oder genesen sein und zusätzlich getestet (2G+)?

In manchen Situationen gilt die 2G-plus-Regel (2G+). Bedeutet: Erwachsene müssen geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sein, wenn sie nicht geboostert sind. In der Vergangenheit war das zum Beispiel oft bei Clubs oder Diskos der Fall. Gilt 2G+, wird das oft auf einem entsprechenden Schild vor der Einrichtung angekündigt.

Gelten noch Beschränkungen für Treffen mit Ungeimpften?

Nein. Die Kontaktbeschränkungen für Treffen mit Ungeimpften gelten seit dem 19. März nicht mehr.

Über dieses Thema berichtete am 18.03.2022 auch die "Aktuelle Stunde" im WDR Fernsehen.