Geflüchtete in NRW: Wie Kommunen auf Tiny Houses setzen

Erwitte hofft auf Akzeptanz durch Anwohner

Zudem können die Tiny Houses leichter auf- und auch wieder abgebaut werden und brauchen weniger Platz als eine Sammelunterkunft. So könnten die Geflüchteten besser auf das Stadtgebiet verteilt werden. In der Verwaltung hofft man, dass sich so auch die Anwohner in Erwitte weniger gestört fühlen und die Häuschen eher akzeptieren, sagt Sven Hoppe, Stadtkämmerer und Vertreter des Bürgermeisters.

Erwitte ist nicht die erste Kommune in NRW , die auf individuelle Unterbringungen für Geflüchtete setzt. Auch in Stolberg in der Städteregion Aachen sind Geflüchtete in Tiny Houses untergebracht. Eigentlich waren diese aufgestellt worden, um darin Opfer der Flutkatastrophe 2021 unterzubringen. Als diese jedoch wieder mehr und mehr in ihre Wohnorte zurückkehren konnten, brachte das Deutsche Rote Kreuz dort Geflüchtete aus der Ukraine unter.