Übersicht: So sind Geflüchtete auf die NRW-Kommunen verteilt

Spitzenreiter in NRW ist aktuell Soest. Die Stadt hat, was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht, ihr Soll bereits übererfüllt. Die sogenannte "Erfüllungsquote" liegt hier bei 183 Prozent. Das geht aus den aktuellsten Zahlen der Bezirksregierung Arnsberg hervor, die für die Verteilung der geflüchteten Menschen in NRW zuständig ist.

Soest hat zurzeit 576 Personen in kommunalen Einrichtungen aufgenommen. Laut Verteilschüssel müsste die Stadt 652 Personen aufnehmen. Da sich auf dem Gebiet der Stadt aber auch eine Landeseinrichtung befindet, bekommt Soest 696 Plätze zusätzlich angerechnet. Die Stadt müsste demnach keine Personen aufnehmen, hat mit den 576 Personen ihr Soll also zu 183 Prozent erfüllt.

NRW-Karte mit Erfüllungsquoten aller Kommunen

Und Soest ist kein Einzelfall: 29 weitere Kommunen bringen derzeit deutlich mehr Geflüchtete unter, als es für sie verpflichtend wäre - etwa Unna mit 171 oder Oberhausen mit 134 Prozent.

Wenn die einen Kommunen über ihrem errechneten Soll liegen, müssen andere darunter liegen. Hürth oder Bottrop etwa haben eine Erfüllungsquote von 83 Prozent, müssten also eigentlich noch Flüchtlinge aufnehmen.

Die folgende Karte zeigt, wie die Erfüllungsquoten aller NRW-Kommunen aktuell aussehen: