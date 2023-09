Flüchtlingsunterkünfte in NRW: Wo hakt es bei der zentralen Unterbringung?

Eigentlich sollte in Gladbeck eine zentrale Unterbringungseinrichtung ( ZUE ) für bis zu 620 Menschen entstehen, in einem Hotel, weit außerhalb der Stadt. Zu viele Menschen auf zu engem Raum und zu weit weg von der Stadtgesellschaft, kritisierte die Stadt Gladbeck die geplante Unterkunft. Die sei damit unzumutbar für Flüchtlinge. Bürger sorgten sich zudem um die Sicherheit im direkt am Hotel gelegenen Naherholungsgebiet.

Nun kommt die Unterkunft also nicht. Das Land NRW will mit den zentralen Unterbringungseinrichtungen die Verteilung der Geflüchteten auf die Kommunen einfacher und gerechter machen. Das ist die vorgesehene Funktion dieser Unterkünfte. Denn zunächst kommen Geflüchtete in NRW in eine von fünf Erstaufnahmeeinrichtungen. Dort werden sie registriert und können ihren Asylantrag stellen. Nach wenigen Tagen werden sie einer von 28 zentralen Unterbringungseinrichtungen zugewiesen.