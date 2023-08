Hitzige Debatte über Flüchtlinge: Empörung, Vorwürfe, Mahnungen

Auf Antrag von SPD , FDP und AfD hat sich der NRW -Landtag am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde mit der Unterbringung von Flüchtlingen befasst. Auslöser ist, dass NRW-Flüchtlingsministerin Josefine Paul angekündigt hatte, dass wegen der begrenzten Kapazitäten des Landes, die Kommunen 1.500 weitere Geflüchtete unterbringen müssten. Mehrfach ertönte in der Debatte die helle Ordnungsglocke von Landtagspräsident André Kuper ( CDU ), um den dumpfen Klangteppich aus lauten Zwischenrufen zu stoppen. Es war eine von viel Empörung, Emotionen und wechselseitigen Vorwürfen getragene Debatte.

Rednerinnen und Redner unterschiedlicher Fraktionen waren " fassungslos " ob der Redebeiträge, warfen sich gegenseitig " Unredlichkeit " vor. Wobei - auch das bezeichnend für diese Debatte - sowohl die regierungstragenden Fraktionen von CDU und Grünen, also auch die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP eindringlich davor warnten, dass diese Debatte am Ende nur der AfD nutzen würde. Und die beiden Lager riefen sich gegenseitig zur verbalen Mäßigung auf.

SPD und FDP mit schweren Vorwürfen gegen Regierung

Mit drastischen Formulierungen umrissen Christian Dahm (SPD) und Marc Lürbke (FDP) die aktuelle Lage. Der Sozialdemokrat eröffnete die "Aktuelle Stunde" mit Frontalvorwürfen gegen Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne): " Es herrscht Chaos. " Dann sprach er von einem " Organisationschaos der Ministerin ", sie lege " die Axt an die Akzeptanz der Bevölkerung ". Dann zitierte Dahm aus einem Gespräch mit einem Bürgermeister einer NRW-Kommune, ohne dessen Namen oder Parteizugehörigkeit zu nennen: Gerade die grüne Flüchtlingsministerin mache die " inhumanste Flüchtlingspolitik ". Und auch Dahm selbst bescheinigte der Landesregierung eine " inhumane Flüchtlingspolitik ", die " Demokratie vor Ort " sei in Gefahr, so Dahm.

Marc Lürbke (FDP) sagte, es drohten " Kollaps und Überlastung ", die Kommunen seien an der Leistungsgrenze. Der Ministerin warf er Untätigkeit vor, sprach von einem " Offenbarungseid " und von " Arbeitsverweigerung ". Dahm und Lürbke bekannten sich zum Asylrecht und dass eine Verpflichtung bestehe, Schutzsuchenden zu helfen.

AfD fordert Grenzsicherung