Eigenverantwortung: Viele machen ihre eigenen Corona-Regeln in der Pandemie

Eigenverantwortlich zu Hause bleiben

Jurastudentin Charlotte Wiesmann sagt: "Nach einem Jahr ist die Luft raus"

Charlotte Wiesmann ist nur zum Lebensmitteleinkauf in der Stadt. Sie trifft sich zurzeit fast nur nur noch mit ihrer Familie. Die Jurastudentin bleibt lieber zu Hause, um sich nicht anzustecken. " Mir fehlt bei den aktuell Regeln auch ein wenig der Überblick ", sagt sie. " Da halte ich mich lieber an das, was ich mir selber auferlege. " Und das heißt möglichst wenig Menschen zu treffen, aber trotzdem Kontakte zu einigen wenigen Menschen zu pflegen. Von der Politik wünscht sich Charlotte Wiesmann härtere und einheitliche Maßnahmen, damit die Pandemie schnell vorüber geht: " Nach einem Jahr Corona ist gerade auch einfach ein wenig die Luft raus. "

Genervt von der Politik

Elke Heselmann-Laumann ist von der Corona-Politik genervt.