Krankenhäuser fürchten "extreme Belastungsprobe" im Herbst

Tatsächlich liegen derzeit rund 1.406 Corona-Infizierte deutschlandweit auf Intensivstationen - vier mal so viele wie vor einem Jahr. Dazu kommen zahlreiche Personalausfälle in den Kliniken. So meldete das Klinikum Leverkusen Anfang des Monats, dass von 30 Intensivbetten täglich vier bis sechs wegen Personalmangels fehlten. Man befinde sich im eingeschränkten Betrieb.

So wenige Intensivstationen im regulären Betrieb wie seit Dezember nicht mehr

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund warnt wegen der Personalausfälle vor einer erneuten Überlastung des Gesundheitssystems. Derzeit melden in Nordrhein-Westfalen laut DIVI-Intensivregister nur noch 65 von 304 Intensivstationen einen regulären Betrieb. Das sind so wenige wie seit Mitte Dezember nicht mehr und selbst zum Höhepunkt der Corona-Pandemie lag dieser Wert nie unter 63.