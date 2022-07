Corona, Urlaubszeit und jetzt noch Hitze – Krankenhäuser erwarten hohe Belastung

Situation "sehr angespannt"

Die Hitze trifft die Krankenhäuser in der Region zu einer Zeit, in der die Situation sowie schon "sehr angespannt" ist, so die Rheinlandkliniken: Wegen der Corona-Welle müssen die Krankenhäuser immer mehr Patienten versorgen. Außerdem fällt infiziertes Personal aus. Während der Ferien sind außerdem auch viele Krankenhaus-Beschäftigte im Urlaub.

Nur die Hälfte der Operationssäle in Betrieb

Die Uniklinken in Essen und Düsseldorf haben noch ein weiteres Problem: Mitarbeiter streiken dort für einen "Tarifvertrag Entlastung" . Sie wollen unter anderem, dass mehr Krankenhaus-Beschäftigte pro Patient zur Verfügung stehen. In der Düsseldorfer Uniklinik können momentan tagsüber nur die Hälfte der Operationssäle betrieben werden.

Riße bekommt bei Bedarf Personal aus Streik

Dennoch werden die Notaufnahmen der Krankenhäuser auch während der Hitzewelle Patienten in Not aufnehmen, schreiben die Rheinlandkliniken im Rhein-Kreis Neuss.

Und auch Riße von der Essener Uniklinik hatte am Montag eine gute Nachricht zu verkünden: Sollte die Hitzewelle in den kommenden Tagen die Notaufnahme an ihre Grenzen bringen, kann er Mitarbeiter aus dem Streik zurück in den Dienst holen. Darauf haben sich die Essener Uniklinik und die Gewerkschaft Verdi geeinigt.