Warum Bäume jetzt schon ihre Blätter fallen lassen

Besonders in den Städten fällt es in den letzten Tagen verstärkt auf: Beim gehen raschelt es an den Füßen wie im Herbst. Trockenes Laub liegt unter den Bäumen - teils Berge davon. Hebt man den Blick, schaut man schon jetzt in lichte Baumkronen. Dabei ist es für einen solchen herbstlichen Anblick eigentlich noch viel zu früh.

Warum werfen die Bäume ihr Blätter jetzt schon ab?

Um sich selbst zu retten. Ist sehr wenig Wasser da, können Bäume in einem ersten Schritt die Spaltöffnungen an ihren Blattunterseiten verschließen oder ihre Blätter einrollen - und damit den Wassermangel erstmal kompensieren. Reicht es auch dazu nicht mehr, werfen sie die Blätter ganz ab. Für eine Weile hilft das, weil die Bäume so kein Wasser mehr zu den Blättern transportieren müssen und so besser überleben können.