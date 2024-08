Ausbildungsstart: So viel Geld gibt es im ersten Lehrjahr

"Das Märchen vom unattraktiven Pflegeberuf ist auserzählt" , sagt deshalb nun der Präsident des Arbeitgeberverbands Pflege, Thomas Greiner: " Top-Ausbildungsvergütungen, überdurchschnittliche Gehälter und eine Job-Garantie machen die Pflegeausbildung zur beliebtesten im Land."

Er warnt aber auch: " Die guten Ausbildungszahlen können die Altenpflege nicht aus ihrem Demografie-Dilemma befreien. In Zukunft müssen immer mehr Menschen gepflegt werden, gleichzeitig scheidet Pflegefachpersonal altersbedingt aus dem Beruf aus. Die nachkommenden Jahrgänge werden diese Lücke trotz bester Ausbildungsbedingungen nicht füllen können ."

Fachkräftemangel auch im Handwerk

Handwerks-Azubis werden dringend gesucht

Doch nicht nur die Pflege ist vom Fachkräftemangel betroffen. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks spricht von bundesweit 250.000 fehlenden Fachkräften im Handwerk. Und laut Bundesinstitut für Berufsbildung blieb in Deutschland etwa jeder siebte Ausbildungsplatz im Handwerk im vergangenen Jahr unbesetzt.

In Nordrhein-Westfalen sind aktuell noch rund 40.000 Ausbildungsstellen frei. Damit sei am regionalen Ausbildungsmarkt während der Sommerferien noch einiges in Bewegung, erklärte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch. Traditionell gelte zwar der 1. August als Start in das Ausbildungsjahr, doch da die Ferien erst am 20. August enden, würden in vielen Unternehmen und Betrieben die Berufsausbildungen erst zum 2. September beginnen.

Die verbleibende Zeit wollten viele Arbeitgeber nutzen, um ihre freien dualen Ausbildungsstellen zu besetzen. Dass die Vergütung während der Lehre im Handwerk vergleichsweise gering ausfällt, dürfte bei der Suche nach geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern kaum hilfreich sein.