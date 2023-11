Fachkräftemangel: Wir brauchen "Brückenbauer" für Arbeitsmigranten | MEINUNG

Warum sollten sich Fachkräfte so etwas antun? Warum sollten sie in ihrer Heimat alles stehen und liegen lassen, um hier in Deutschland eine unsichere und beschwerliche Zukunft zu haben? Oder warum sollten sie nicht einfach in andere Länder gehen, die genauso um Arbeitskräfte buhlen, die die Arbeitswilligen willkommen heißen und wo es besser klappt?

Es braucht Brückenbauer - Institutionen oder Menschen, die es den ankommenden Arbeitskräften einfacher machen, hier Fuß zu fassen. Die genauso helfen, Behördenangelegenheiten zu erledigen wie auch kulturelle und sprachliche Gräben zu überwinden. Vor Kurzem habe ich so ein Brückenbauer-Projekt kennengelernt.

Jedes Unternehmen sollte "Brückenbauer" haben

An einem Münsteraner Krankenhaus hat man die Erfahrung gemacht, dass zwar Pflegekräfte und Ärzte aus dem Ausland kommen, aber oft nach nur einem Jahr wieder kündigen und das Land verlassen. Das Krankenhaus hat erkannt: Das sind verschwendete Ressourcen auf beiden Seiten. Neuerdings gibt es dort also eine Stelle für "transkulturelle Integration". Das heißt, es gibt dort jemanden, der allein dafür zuständig ist, die ankommenden Arbeitskräfte in ihren neuen Alltag zu begleiten. Bevor die Menschen nach Deutschland kommen, sind alle nötigen Anträge für den Aufenthalt und die Anerkennung des ausländischen Berufsabschlusses schon angeschoben. Wenn die Menschen ankommen, werden sie langsam an die Arbeitsabläufe in einem deutschen Krankenhaus herangeführt. Es gibt einen hausinternen zusätzlichen Sprachkurs. Dort lernen sie spezielle Vokabeln für den Arbeitsalltag und wie sie mit Patientinnen und Patienten reden können. Es wird geschaut, welche Unterstützung sie außerhalb des Arbeitsplatzes im Privaten benötigen, um sich wohlzufühlen.

Genau solche Projekte, solche Brückenbauer bräuchte es in jedem Unternehmen, das ausländische Fachkräfte anwirbt. Deutsche Behörden, die deutsche Wirtschaft und auch die Deutschen selbst müssen ihre Haltung überdenken: Wir sind auf diese Arbeitskräfte angewiesen - nicht umgekehrt. Denn momentan sieht es eher so aus, als würden sie in anderen Ländern ein deutlich angenehmeres Leben als Expats haben. Also müssen wir die Rahmenbedingungen so verändern, dass sie für sich eine Perspektive in Deutschland sehen. Denn es kommen nicht bloß Arbeitskräfte, es kommen Menschen.

