Audio: Erinnerungsorte: Die Alte Synagoge in Essen

WDR 3 Mosaik. . 04:59 Min. . WDR 3.

In der alten Synagoge in Essen finden zwar keine Gottesdienste mehr statt, dafür gibt es eine große Menge an Kulturangeboten, auch wenn in der Vergangenheit nicht immer sorgfältig mit dem jüdischen Erbe umgegangen wurde. Simone Schomäcker war vor Ort. | audio