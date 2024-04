Audio: Zum Tod der Kriegsreporterin Anja Niedringhaus vor 10 Jahren

Am 4. April 2014, am Tag vor den Wahlen in Afghanistan, wurde sie erschossen: Anja Niedringhaus, geboren in Höxter, lebte und starb für ihre Arbeit in Krisengebieten. Ihr Kollege Martin Gerner erinnert an sie und die Gefahr der Kriegsberichterstattung. | audio