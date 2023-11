Audio: NRW-Förderpreis für Literatur: Autorin Josefine Soppa

Der Förderpreis für Literatur des Landes NRW geht in diesem Jahr an die Autorin Josefine Soppa. In ihrem Schreiben spielt Soppas Heimatstadt Oberhausen eine besondere Rolle - beispielsweise in ihrem Essay "Monte Schlacko", der eine Halde zum Sehnsuchtsort macht. | audio