Audio: Denis Scheck empfiehlt "Maifliegenzeit" von Matthias Jügler

WDR 3 Mosaik. . 05:04 Min. . WDR 3.

In der DDR wurden Neugeborene den Eltern gegenüber für tot erklärt und an Adoptiveltern gegeben. Mit diesem heiklen Kapitel beschäftige sich Matthias Jügler in seinem Roman "Maifliegenzeit" bedrückend und bewegend zugleich, so Literaturkritiker Denis Scheck. | audio