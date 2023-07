Audio: Denis Scheck empfiehlt "Über den Fluss" von Theresa Pleitner

Eine junge Psychologin ist die Hauptfigur in Theresa Pleitners Debütroman. Sie betreut Geflüchtete in einem Aufnahmelager. Deren Schicksal verfolgt sie bis in den Schlaf, und sie gerät in ein moralisches Dilemma. Ein starkes Debüt, sagt Denis Scheck. | audio