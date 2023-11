Audio: Ausstellung „Nudes – der Akt in der Kunst“ in Münster

WDR 3 Mosaik. . 05:28 Min. . WDR 3.

Am Akt in der Kunst lassen sich immer wieder viele gesellschaftliche und politische Haltungen ablesen. Das verdeutlicht jetzt eine umfangreiche Ausstellung in Münster, die einen Bogen vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart spannt. | audio