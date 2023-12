Der Westen hilft - Gemeinsam für Mütter in Not

Mütter stehen in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie in Kriegs- und Krisengebieten vor großen Herausforderungen. Sie sind oft auf sich alleine gestellt und in vielen Lebensbereichen benachteiligt und – neben den Kindern – die besonders Leidtragenden. Um diese Mütter zu unterstützen, initiiert der WDR in Zusammenarbeit mit der Aktion Deutschland Hilft unter dem Titel "DER WESTEN HILFT. Gemeinsam für Mütter in Not." vom 01. bis 22. Dezember 2023 eine große Spenden-Aktion. | mehr