Denis Scheck empfiehlt Elke Schmitters Roman über Liebe

WDR 3 Mosaik. . 04:26 Min. . Verfügbar bis 10.02.2026. WDR 3.

Manche Verliebte hauchen sich "Klopstock" zu, andere zitieren im Überschwang des Gefühls berühmte Soziologen. In Elke Schmitters neuem Roman "Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch" geht Liebe durch den Kopf. Denis Scheck war sofort schockverliebt in dieses Buch.

