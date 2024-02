Audio: "Eugen Onegin" in der Deutschen Oper am Rhein

„Das Glück war so nah, so nah …“, singt Tatjana, das Opfer ihrer schwärmerischen Liebe und der Ablehnung des Lebemanns Onegin. Die Liebe kommt zu spät in Peter Tschaikowskys Oper „Eugen Onegin“. In Düsseldorf wurde eine gelungene Premiere gefeiert, sagt Michael Struck-Schloen. | audio