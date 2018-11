Audio: WDR 2 Besser Pendeln: Hyperloop, Seilbahn & Co. - Ideen weltweit

WDR 2 | 05.11.2018 | Länge: 03:29 Min.

Wie können wir in Zukunft entspannter pendeln? Per Hyperloop mit 1.000 km/h oder mit der Seilbahn einfach über Staus hinwegschweben? In Algier und Ankara, aber auch in vielen Städten Südamerikas habe man die Seilbahn als Transportmittel wiederentdeckt, berichtet Jennifer von Massow. In Helsinki dagegen würden Autos und Fahrräder geteilt - mit dem Ziel, dass in einigen Jahren möglichst niemand mehr ein eigenes Auto brauche. | audio