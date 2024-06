Max Mutzke über das Glück, mit Musik aufzuwachsen

Wie kann man Kinder an Musik heranführen - singen oder ein Instrument lernen? "Ich hatte selbst das Glück, mit ganz vielen Instrumenten aufzuwachsen", erzählt Max Mutzke. "Wir konnten bis in die Nacht hinein Musik machen". Viele Kinder haben diese Chance nicht. Aus diesem Grund engagiert sich der Musiker ehrenamtlich für ein Projekt in Marsberg, das allen Kindern im Ort die Möglichkeit geben will, ein Instrument zu lernen.

