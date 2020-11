Aimie Carstensen und ArtNight - Wie steht man wieder auf?

COSMO Start-up! Deutschlands erfolgreichste Gründerinnen und Gründer. . 42:18 Min. . Verfügbar bis 20.11.2025. COSMO. Von Giusi Valentini.

In dieser Folge trifft COSMO-Reporterin Giusi Valentini Aimie Carstensen. Aimie ist die Mitgründerin von ArtNight. Ihr Start-up organisiert Events in Bars und Restaurants. Dann kam Corona - und ein Umsatzeinbruch von 99 Prozent. Wie übersteht man so was? Und kann es im Start-up überhaupt eine Work-Life Balance geben?

