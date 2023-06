Deep Dive Shirin David: Bitches brauchen Rap

Audio: Diritto d'asilo UE e posizione del governo tedesco

COSMO italiano. . 21:39 Min. . COSMO. Von Filippo Proietti.

Una svolta epocale nel diritto d'asilo in Europa, per alcuni "un errore storico": il patto sulle migrazioni e sull'asilo dei ministri dell'Interno europei prevede procedure d'asilo rapide ai confini, e centri di detenzione. Ce ne parla Cristina Giordano. Un patto per ridurre l'arrivo di migranti in Europa, ma che per molti osservatori non fermerà le stragi in mare. Come quella appena avvenuta al largo della Grecia. Analizziamo le conseguenze dell'accordo con la giornalista Eleonora Camilli. | audio