Liebe, Sex und Revolution - mit Gilda Sahebi und Shila Behjat

Audio: Jamel: Rechter Angriff auf Festivalbetreiber

Vermummte haben in Jamel das Ehepaar Birgit und Horst Lohmeyer in der Silvesternacht mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Die beiden veranstalten in der Nazihochburg in Mecklenburg-Vorpommern das Festival "Jamel rockt den Förster". In COSMO erzählt Macherin Birgit Lohmeyer, wie sie den Angriff erlebt hat und dass sie von der Polizei nun mehr Schutz erwartet. | audio