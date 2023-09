Video starten, abbrechen mit Escape Rap als Bedrohung fürs Regime – mit Kool Savas & Jasmin Shakeri COSMO Video. . 48:50 Min. . Verfügbar bis 15.09.2028. WDR.

Todesstrafe für Rap – Warum Irans Regime die Kulturszene unterdrückt

Kritische Rapzeilen können in Iran die Freiheit, vielleicht sogar das Leben kosten. Wie jede Diktatur hat das Regime Angst vor der Kraft der Kunst, egal ob Musik, Literatur oder Film. Darüber tauschen sich Rapper Kool Savas und Schauspielerin Jasmin Shakeri aus. Savas hat sich mit iranischen Rappern solidarisiert, die im Zuge der "Frau-Leben-Freiheit"-Bewegung inhaftiert wurden. Rapper, wie Toomaj Salehi oder Saman Yassin, denen zwischenzeitlich die Todesstrafe drohte. Savas ist von ihrem Mut fasziniert:

"Bereit zu sein, sein eigenes Leben zu riskieren, da musst du von der Sache zu 100 Prozent überzeugt sein. Ich könnte das nicht, ich bewundere das." Kool Savas

Toomaj hat nach dem Tod von Jina Mahsa Amini aktiv auf Social Media dazu aufgerufen sich den Protesten auf der Straße anzuschließen und mit Songs, wie "Meydoone Jang", auch vom "Kriegsschauplatz" auf der Straße gerappt. "Das ist Widerstandskampf, das ist nicht Songwriting", sagt Jasmin Shakeri. Sie hat selbst von Schlager bis großen Popsongs viel für die deutsche Musikszene geschrieben, analysiert auch den Erfolg der Protest-Hymne "Baraye", der um die Welt ging. Sänger Shervin Hajipour hat dafür einen Grammy bekommen in der neu geschaffenen Kategorie "Bester Song für sozialen Wandel". Verliehen wurde der Grammy von der Frau des US-Präsidenten, First Lady Jil Biden, was Jasmin beeindruckt hat: „Das war auf jeden Fall eine Ansage an das Regime, auch wenn es nicht weitere Konsequenzen hatte."

Jasmin Shakeri hat dieses Jahr den Deutsche Filmpreis moderiert und immer wieder auch die Lage in Iran in den Vordergrund gerückt. In ihren Augen könnte die Solidarität aus der deutschen Kulturszene für Iran noch größer ausfallen. In Sachen Solidarität bewundert Kool Savas vor allem den Zusammenhalt in Iran: