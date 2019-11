"Euphoria" und "Wir sind die Welle" - Wie rebelliere ich richtig?

COSMO Glotz & Gloria. . 58:54 Min. . Verfügbar bis 31.10.2020. COSMO.

In der neuen Folge stehen Schüler im Mittelpunkt. Im rauschhaften "Euphoria" sind alle verdorben und flüchten sich in Sex und Drogen, im unterhaltsamen "Wir sind die Welle" entscheiden sie sich zum bald ausufernden Protest. Jörn und Emily sprechen dazu über Fridays for Future, Speedwatching, Pädagogik und visuelle Ästhetik.

