Doch auch auf Club-Ebene kann Can auf eine beeindruckende Vita zurückblicken. Ausgebildet wurde Can beim FC Bayern München, wo er 2012 auch zum Profi wurde, allerdings nur sieben Mal auf dem Platz stand. Nach einem Jahr bei Bayer 04 Leverkusen vier Jahre lang in England beim FC Liverpool, wo er unter Jürgen Klopp zu dem Spieler wurde, der er heute ist. Klopp versetzte Can aus der Abwehrkette ins defensive Mittelfeld und machte ihn so zu einem hervorragenden Box-to-Box-Spieler. also einem Spieler, der vor dem eigenen Strafraum aufräumt, um dann am gegnerischen Strafraum für Gefahr zu sorgen. Die Liverpooler Fans besangen Can unter anderem als "Magier, der überall zu finden ist".

Liverpool hätte 2018 auch gerne mit Can verlängert, eine Einigung kam jedoch nicht zustande. Zu diesem Zeitpunkt waren zudem gleich mehrere Top-Clubs am deutschen Mittelfeldspieler interessiert. Den Zuschlag bekam letztendlich Juventus Turin, mit denen Can 2019 italienischer Meister wurde und auch den italienischen Superpokal gewann.

BVB-Trainer Terzic: "Can geborener Siegertyp"

2020 wurde Juve erneut italienischer Meister, allerdings ohne Can. Der wurde nach einem schweren halben Jahr in Turin nämlich im Winter zu Borussia Dortmund ausgeliehen und im Sommer 2020 für 25 Millionen Euro fest vom BVB verpflichtet. Durch den Wechsel wollte sich Can auch für die wegen der Corona-Pandemie verschobenen EM 2021 empfehlen - mit Erfolg.