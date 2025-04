KFC Uerdingen - nächster Regionalliga-Klub im Insolvenzverfahren

Es hatte sich bereits wochenlang angedeutet, jetzt ist es Fakt: Am Dienstag (01.04.2025) wurde das Insolvenzverfahren gegen den KFC Uerdingen eröffnet. Ein Neun-Punkte-Abzug ist die Folge.

In der Insolvenzbekanntmachung des Amtsgerichts Krefeld heißt es: "Die Eröffnung erfolgt aufgrund des am 07.01.2025 bei Gericht eingegangenen Antrags eines Gläubigers sowie eines am 13.01.2025 eingegangenen Antrags des Schuldners und eines weiteren am 04.02.2025 Antrags einer Gläubigerin."

Schriftliches Verfahren

Zum Insolvenzverwalter ernennt das Amtsgericht Krefeld den bisherigen vorläufigen Insolvenzverwalter Thomas Ellrich. Eine Gläubigerversammlung solle es vorerst nicht geben, das Verfahren werde schriftlich durchgeführt, heißt es.

Für den Spielbetrieb der Regionalliga West bedeutet dies: Es wird allmählich unübersichtlich. Nachdem bereits alle Partien von Türkspor Dortmund annulliert wurden, wird der 1. FC Düren aufgrund des eingeleiteten Insolvenzverfahrens laut Spielordnung mit einem Neun-Punkteabzug belegt. Gleiches wird nun dem KFC widerfahren. Beide Teams sind damit akut abstiegsgefährdet.

Folgt ein Rückzug?

Unklar ist aber, ob beide Klubs die Saison zu Ende spielen können. Beim 1. FC Düren haben sich alle Spieler der 1. Mannschaft abgemeldet - der Verein zögert aber noch mit einem kompletten Rückzug. Ebenso gibt es diesen zum aktuellen Zeitpunkt vom KFC Uerdingen nicht.

In der Tabelle wird der KFC erst einmal mit neun Punkten weniger auf den letzten Tabellenplatz zurückfallen. Der Rückstand auf den ersten fixen Nicht-Abstiegsplatz wird sieben Punkte betragen, könnte sich im Falle eines Rückzugs des 1. FC Düren aber noch zugunsten des KFC Uerdingen verbessern.

Lizenunterlagen für 2025/26 eingereicht

Die nötigen Lizenzunterlagen für eine weitere Regionalliga-Saison habe der Verein nach eigenen Angaben fristgerecht beim Westdeutschen Fußballverband eingereicht, die nötige Kaution in Höhe von 35.000 Euro sei mit der Hilfe von KFC-Berater Eser und seiner Agentur hinterlegt worden.

Viel Unklares, eines ist aber sicher: Fortsetzung folgt...