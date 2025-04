Trainer Ende verlässt SC Verl im Sommer

Das gab der Verein am Mittwoch bekannt, machte zu dn Gründen aber keine Angaben. Der 45-jährigeEnde hatte beim Sportclub vor der Saison 2023/24 als Nachfolger vom heutigen Bielefelder Trainer Mitch Kniat übernommen. In dieser Saison mischt der SC Verl als Tabellensechster im Aufstiegsrennen der 3. Liga mit.

"Ich erlebte und erlebe in Verl eine unglaublich aufregende und leidenschaftliche Zeit. Mit euch gemeinsam durfte ich meine Idee von aggressivem und offensivem Fußball umsetzen" , sagte Ende laut einer Vereinsmitteilung. "Das Vertrauen, auch in schwierigeren Phasen, in den gemeinsamen Weg habe ich immer gespürt und hat mich, sowie die gesamte Truppe, immer beflügelt."