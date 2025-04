Arminia Bielefeld, das seinerzeit einen Doppel-Abstieg aus der Bundesliga bis in die 3. Liga hinter sich hatte, blieb das nicht verborgen - man löste Kniat im Sommer 2023 aus dem laufenden Vertrag in Verl heraus. "Sein System mit viel Ballbesitz, hohem Pressing und offensiver Ausrichtung ist genau das, was Arminia jetzt braucht" , begründete Sportdirektor Michael Mutzel den für Arminia nicht ganz billigen Wechsel.

"Kniat raus" nach schwierigen Monaten

Nun beginnt er sich - nach monatelanger Kritik am Coach - offenbar auszuzahlen. Bielefeld hat in der Liga noch Aufstiegschancen, im DFB-Pokal gelang dem Team ein schier unglaublicher Lauf. Nach Zweitligist Hannover 96 (2:0) wurden vier Bundesligisten ausgeschaltet: Union Berlin (2:0), SC Freiburg (3:1), Werder Bremen (2:1) und jetzt Leverkusen (2:1).

Vier Erstligisten hatte zuvor noch kein "kleiner" Verein in einer Pokalsaison aus dem Wettbewerb geworfen, als erst vierter Drittligist steht Bielefeld nach dem Triumph gegen die hochdekorierten Leverkusener am 24. Mai im Endspiel in Berlin - gegen RB Leipzig oder den VfB Stuttgart. Wer es wird, ist dem Coach "vollkommen egal".