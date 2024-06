Leverkusens Florian Wirtz - "Naturgewalt" mit klarem Fokus

Reschke: "Der Junge ist eine Naturgewalt"

Torgefährlichkeit ist aber nicht die einzige herausragende Qualität des 21-Jährigen. In der abgelaufenen Spielzeit kam Wirtz wettbewerbsübergreifend auf 18 Toren und 19 Vorlagen. Kein anderer Spieler in den Top-5-Ligen Europas sammelte in dieser Saison mehr Assists.

" Der Junge ist eine Naturgewalt ", sagte unlängst der ehemalige Leverkusener Manager Michael Reschke über Wirtz. Er sei " schon jetzt ein internationaler Spitzenspieler, der in den kommenden Jahren auf einer Stufe mit Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Michael Ballack und Toni Kroos stehen wird ", so Reschke. Der ehemalige Nationalspieler Michael Ballack attestierte Wirtz " eine ganz besondere Fußball -Intelligenz mit und ohne Ball ".

"Talent, Teamgeist, Mentalität und Führungsqualitä auf einem Niveau, das jeden Fußball -Liebhaber begeistert" Michael Reschke über Florian Wirtz

Tatsächlich steht Wirtz nicht nur für Spektakel in der Offensive, er arbeite " auch enorm viel nach hinten ", so Ballack. " Das wird immer unterschätzt bei so genialen Fußballern, wie er es ist. "

Einer von drei Zauberern in der Nationalelf

In der Nationalmannschaft ist Wirtz mittlerweile Stammkraft, bildet unter Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Jamal Musiala und Ilkay Gündogan das offensive Mittelfeld hinter der Spitze Kai Havertz oder Niclas Füllkrug. In 18 Länderspielen kommt er auf ein Tor und vier Vorlagen, stand aber auch in keinem dieser Spiele die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Allerdings waren auch nur vier dieser Partien Pflichtspiele (WM-Qualifikation).