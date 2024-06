Bleibt Özcan beim BVB?

Nach der EM will Özcan über seine Zukunft entscheiden. In der Nationalmannschaft hat Özcan gute Chancen, bei der EM im Mittelfeld neben Superstar Çalhanoğlu zu spielen. Bei Borussia Dortmund pendelt der Mittelfeldspieler zwischen Startelf und Ersatzbank. Insgesamt kam Özcan in der vergangenen Dortmunder Saison in 34 Pflichtspielen zum Einsatz, in der Bundesliga stand er in der Rückrunde aber nur zwei Mal in der Startelf. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2026, ein Wechsel scheint aber nicht ausgeschlossen.

Medienberichten zufolge würde Özcan gerne beim BVB bleiben, der Klub würde ihm bei einem möglichen Wechsel aber keine Steine in den Weg legen. Vor allem Besiktas Istanbul soll Interesse am 26-Jährigen haben.