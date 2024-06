Dass die Europameisterschaft in Deutschland stattfindet, ist für den 31-Jährigen deshalb etwas Besonderes. "Mich macht schon stolz, hier eine EM spielen zu dürfen. Ich kenne jeden Stadionwinkel, ich weiß, wie viele Fans aus der Schweiz anreisen werden. Die Familie ist in der Nähe. Es wird einmalig sein" , sagte er.

Xhakas EM-Ziel: Gruppenphase überstehen

Dazu kommt, dass die Schweiz im letzten Gruppenspiel sogar auf die deutsche Mannschaft trifft. Viele Gedanken darüber macht sich Xhaka aber nicht: "So weit will ich gar nicht denken und jetzt etwas Falsches sagen. Deshalb halte ich mich an unser Credo bei Leverkusen - Spiel für Spiel. Aber klar, es wird ein spezieller Moment sein." Auch was mögliche EM-Ziele angeht, hält sich der Schweizer zurück: "Ziel Nummer 1: die Gruppenphase überstehen. Sollten wir das nicht schaffen, wäre es enttäuschend. Kommen wir weiter, nehmen wir Step by Step."

Los geht es für die Schweiz am 15. Juni mit der Partie gegen Ungarn, vier Tage später steht das Spiel gegen Schottland an, ehe am 23. Juni die DFB-Elf wartet.